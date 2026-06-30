Finales de Joko Garbi pelote basque Fronton Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Finales de Joko Garbi pelote basque

Fronton 5 Place du Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Programme

18h, 2ème série.

19h, cadets.

20h, 1ère série. .

Fronton 5 Place du Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 88 52 06 kanboarrak.pilota@gmail.com

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English : Finales de Joko Garbi pelote basque

L’événement Finales de Joko Garbi pelote basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains