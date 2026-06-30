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AGENDA · Cambo-les-Bains

Finales de Joko Garbi pelote basque Fronton Cambo-les-Bains

samedi 4 juillet 2026 · Fronton · Cambo-les-Bains

Finales de Joko Garbi pelote basque Fronton Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Fronton
Adresse
5 Place du Fronton
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Finales de Joko Garbi pelote basque

Fronton 5 Place du Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Programme
18h, 2ème série.
19h, cadets.
20h, 1ère série.   .

Fronton 5 Place du Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 88 52 06  kanboarrak.pilota@gmail.com

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English : Finales de Joko Garbi pelote basque

L’événement Finales de Joko Garbi pelote basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains

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