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AGENDA · Clichy-la-Garenne

Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

dimanche 20 septembre 2026 · Pavillon Vendôme · Clichy-la-Garenne

Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pavillon Vendôme
Adresse
2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne
Ville
92110 Clichy-la-Garenne
Département
Hauts-de-Seine

Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria Dimanche 20 septembre, 17h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria. Découverte de la fresque réalisée pendant la durée de l’exposition avec discours de l’artiste et cocktail.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147153161 »}]
Finissage de l’exposition « Habitants Habités, Visages de Clichy »

©Marko Echeverria

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