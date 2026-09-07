Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria Dimanche 20 septembre, 17h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria. Découverte de la fresque réalisée pendant la durée de l’exposition avec discours de l’artiste et cocktail.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147153161 »}]

Finissage de l’exposition « Habitants Habités, Visages de Clichy »

©Marko Echeverria