Finngaill Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz

Metz

Finngaill

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

A destination du jeune public, dès 8 ans

Elle est violoniste, il est multi-instrumentiste. Tous deux ont eu un rêve réveiller la puissance évocatrice de la musique nordique d’autrefois. Avec leurs instruments atypiques (violon mais aussi nyckelharpa , mandoline, lyre ou encore citra), ils nous emmènent dans un voyage évocateur, à la découverte des folklores irlandais, norvégien ou finnois. Qui sait si un guerrier viking ou un elfe égaré ne va pas sortir des brumes et les rejoindre sur scène !Enfants

10 .

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

For young audiences, ages 8 and up

She’s a violinist, he’s a multi-instrumentalist. They both had a dream: to awaken the evocative power of Nordic music of yesteryear. With their atypical instruments (fiddle as well as nyckelharpa, mandolin, lyre and citra), they take us on an evocative journey through Irish, Norwegian and Finnish folklore. Who knows whether a Viking warrior or a lost elf will emerge from the mists and join them on stage!

L’événement Finngaill Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ