Finngaill Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz
Finngaill Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz samedi 6 juin 2026.
Metz
Finngaill
Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
A destination du jeune public, dès 8 ans
Elle est violoniste, il est multi-instrumentiste. Tous deux ont eu un rêve réveiller la puissance évocatrice de la musique nordique d’autrefois. Avec leurs instruments atypiques (violon mais aussi nyckelharpa , mandoline, lyre ou encore citra), ils nous emmènent dans un voyage évocateur, à la découverte des folklores irlandais, norvégien ou finnois. Qui sait si un guerrier viking ou un elfe égaré ne va pas sortir des brumes et les rejoindre sur scène !Enfants
10 .
Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For young audiences, ages 8 and up
She’s a violinist, he’s a multi-instrumentalist. They both had a dream: to awaken the evocative power of Nordic music of yesteryear. With their atypical instruments (fiddle as well as nyckelharpa, mandolin, lyre and citra), they take us on an evocative journey through Irish, Norwegian and Finnish folklore. Who knows whether a Viking warrior or a lost elf will emerge from the mists and join them on stage!
L’événement Finngaill Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Salon Bio & Co rue de la Grange aux Bois Metz 17 avril 2026
- Geryy Je comprends rien Metz 17 avril 2026
- Sofiane Soch Raconte moi tout Metz 17 avril 2026
- Ciné-club du Fox Coffee Le Fox Coffee Metz 17 avril 2026
- Electro Symphony Les Arènes Metz 18 avril 2026