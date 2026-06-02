FITDANSE Hermanville-sur-Mer
FITDANSE Hermanville-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Hermanville-sur-Mer
FITDANSE
Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30
Mélange de cardio danse Free renforcement musculaire intégral total body et abdominaux.
Ce cours est animé par Rodolphe. A partir de 16 ans.
Mélange de cardio danse Free renforcement musculaire intégral total body et abdominaux.
Ce cours est animé par Rodolphe. A partir de 16 ans. .
Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 accueil@hermanville-sur-mer.fr
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English : FITDANSE
A mix of cardio Free dance total body and abdominal muscle toning.
This class is led by Rodolphe. From 16 years old.
L’événement FITDANSE Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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