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FITDANSE Hermanville-sur-Mer

FITDANSE Hermanville-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Devant le poste de secours

Ville : 14880 Hermanville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Hermanville-sur-Mer

FITDANSE

Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30

Mélange de cardio danse Free renforcement musculaire intégral total body et abdominaux.
Ce cours est animé par Rodolphe. A partir de 16 ans.
Mélange de cardio danse Free renforcement musculaire intégral total body et abdominaux.
Ce cours est animé par Rodolphe. A partir de 16 ans.   .

Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00  accueil@hermanville-sur-mer.fr

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English : FITDANSE

A mix of cardio Free dance total body and abdominal muscle toning.
This class is led by Rodolphe. From 16 years old.

L’événement FITDANSE Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer

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