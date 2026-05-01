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Fitpalmes Plounéour-Brignogan-plages

Fitpalmes Plounéour-Brignogan-plages jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Plage des crapauds

Ville : 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Département : Finistère

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plounéour-Brignogan-plages

Fitpalmes

Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14 18:45:00

Date(s) :
2026-05-14

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Sur réservation matériel en location   .

Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15 

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English : Fitpalmes

L’événement Fitpalmes Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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