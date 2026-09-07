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Fjord, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

mardi 22 septembre 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller

Fjord, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Centre culturel Claude Vigée
Adresse
31 rue de Vire, Bischwiller
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin

Fjord Mardi 22 septembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:26:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:26:00+02:00

Frédéric Mercier, critique cinéma pour Canal + ou Positif, sera présent pour débattre du film en fin de séance.

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est https://mac-bischwiller.fr/actualites/la-mac-fait-aussi-du-cinema/attachment/cinema-au-centre-culturel-claude-vigee-de-bischwiller/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=B3CRG »}]
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