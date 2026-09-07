Fjord, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Fjord Mardi 22 septembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:26:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:26:00+02:00

Frédéric Mercier, critique cinéma pour Canal + ou Positif, sera présent pour débattre du film en fin de séance.

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est https://mac-bischwiller.fr/actualites/la-mac-fait-aussi-du-cinema/attachment/cinema-au-centre-culturel-claude-vigee-de-bischwiller/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=B3CRG »}]

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