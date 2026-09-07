UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bischwiller

Le Corset, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

mercredi 16 septembre 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller

Le Corset, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Centre culturel Claude Vigée
Adresse
31 rue de Vire, Bischwiller
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin

Le Corset Mercredi 16 septembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:20:00+02:00
Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:20:00+02:00

Avant-première Ciné-Cool à seulement 5€ !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est https://mac-bischwiller.fr/actualites/la-mac-fait-aussi-du-cinema/attachment/cinema-au-centre-culturel-claude-vigee-de-bischwiller/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=Q0FYB »}]
Avp ciné-cool – Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obli… Relais Culturel Le Corset

À voir aussi à Bischwiller (Bas-Rhin)