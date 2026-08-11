Quintette le Bateau Ivre VIBRATION(S) Bischwiller
mercredi 14 octobre 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Quintette le Bateau Ivre VIBRATION(S)
6 Rue de l’Eglise Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 18:00:00
fin : 2026-10-14 19:15:00
Date(s) :
2026-10-14
Le quintette Le Bateau Ivre vous invite à un voyage musical raffiné, loin des sentiers battus du répertoire classique. Formé à Strasbourg en 2015 autour d’une formation rare réunissant flûte, harpe et trio à cordes, l’ensemble s’est rapidement imposé par la richesse de ses timbres, son goût pour les œuvres méconnues et son exigence artistique. .
6 Rue de l’Eglise Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Quintette le Bateau Ivre VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller
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