Informations pratiques

Bischwiller

Quintette le Bateau Ivre VIBRATION(S)

6 Rue de l’Eglise Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14 19:15:00

Date(s) :

2026-10-14

Le quintette Le Bateau Ivre vous invite à un voyage musical raffiné, loin des sentiers battus du répertoire classique. Formé à Strasbourg en 2015 autour d’une formation rare réunissant flûte, harpe et trio à cordes, l’ensemble s’est rapidement imposé par la richesse de ses timbres, son goût pour les œuvres méconnues et son exigence artistique. .

6 Rue de l’Eglise Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Quintette le Bateau Ivre VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller