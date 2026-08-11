Informations pratiques

Bischwiller

Inga invite les solistes de l’OPS VIBRATION(S)

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 18:40:00

Date(s) :

2026-10-11

Après la venue remarquée de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg en 2024, la MAC a le plaisir d’accueillir plusieurs de ses musiciens Alexander Somov (violoncelle super solo), Arianna Dotto (second violon solo) et Joachim Angster (alto co-soliste), invités par la pianiste Inga Kazantseva pour un programme placé sous le signe de la virtuosité et du partage.

Après la venue remarquée de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg en 2024, la MAC a le plaisir d’accueillir plusieurs de ses musiciens Alexander Somov (violoncelle super solo), Arianna Dotto (second violon solo) et Joachim Angster (alto co-soliste), invités par la pianiste Inga Kazantseva pour un programme placé sous le signe de la virtuosité et du partage. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Following the Strasbourg Philharmonic Orchestra’s highly acclaimed performance in 2024, the MAC is pleased to welcome several of its musicians: Alexander Somov (principal cellist), Arianna Dotto (second concertmaster), and Joachim Angster (co-principal violist), invited by pianist Inga Kazantseva for a program centered on virtuosity and collaboration.

L’événement Inga invite les solistes de l’OPS VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller