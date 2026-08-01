La Bataille De Gaulle partie 1 l’âge de fer Bischwiller
mardi 18 août 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
La Bataille De Gaulle partie 1 l’âge de fer
1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 22:45:00
Date(s) :
2026-08-18
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .
1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement La Bataille De Gaulle partie 1 l’âge de fer Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller
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