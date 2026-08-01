Cinéma Edmond et Lucy Bischwiller
mercredi 26 août 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Cinéma Edmond et Lucy
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:15:00
Date(s) :
2026-08-26
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt ! .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma Edmond et Lucy Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-12 par Maison de la Culture de Bischwiller
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