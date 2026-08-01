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AGENDA · Bischwiller

Cinéma Toy Story 5 Bischwiller

mercredi 19 août 2026 · Bischwiller

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
00:00:00
Adresse
31 rue de Vire
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif

Bischwiller

Cinéma Toy Story 5

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 00:00:00
fin : 2026-08-19 16:45:00

Date(s) :
2026-08-19

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Après 30 ans, la saga Toy Story continue de réunir les générations d’enfants en adoptant celle qui grandit au milieu des écrans.   .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Toy Story 5 Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller

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