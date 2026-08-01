Informations pratiques

Bischwiller

Cinéma Toy Story 5

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 00:00:00

fin : 2026-08-19 16:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Après 30 ans, la saga Toy Story continue de réunir les générations d’enfants en adoptant celle qui grandit au milieu des écrans. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma Toy Story 5 Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller