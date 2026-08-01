Cinéma Toy Story 5 Bischwiller
mercredi 19 août 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Cinéma Toy Story 5
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 00:00:00
fin : 2026-08-19 16:45:00
Date(s) :
2026-08-19
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Après 30 ans, la saga Toy Story continue de réunir les générations d’enfants en adoptant celle qui grandit au milieu des écrans. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma Toy Story 5 Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller
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