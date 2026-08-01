Cinéma Le Passage Bischwiller
mercredi 19 août 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Cinéma Le Passage
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 21:45:00
Date(s) :
2026-08-19
Une tragédie frappe une famille syrienne à Alep, déclenchant une réaction en chaîne d’événements dans quatre pays différents impliquant des personnes unies par un lien de parenté, dont une doctoresse et sa fille, un soldat, un passeur, un poète et un capitaine des garde-côtes. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma Le Passage Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-12 par Maison de la Culture de Bischwiller
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