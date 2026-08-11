Informations pratiques

Bischwiller

Marina Viotti VIBRATION(S)

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:45:00

Date(s) :

2026-10-09

La mezzo-soprano Marina Viotti cultive l’art du grand écart. Formée aussi bien à la musique classique qu’au jazz, au gospel ou au métal, elle trace un parcours singulier entre les grandes scènes lyriques et des formes plus libres et théâtrales. Le grand public l’a notamment découverte lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris aux côtés du groupe Gojira.

La mezzo-soprano Marina Viotti cultive l’art du grand écart. Formée aussi bien à la musique classique qu’au jazz, au gospel ou au métal, elle trace un parcours singulier entre les grandes scènes lyriques et des formes plus libres et théâtrales. Le grand public l’a notamment découverte lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris aux côtés du groupe Gojira. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Mezzo-soprano Marina Viotti has mastered the art of the grand %E9cart. Trained in classical music as well as jazz, gospel, and metal, she has carved out a unique path between major opera stages and more free-form, theatrical genres. The general public first discovered her during the opening ceremony of the Paris Olympics, where she performed alongside the band Gojira.

L’événement Marina Viotti VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller