Informations pratiques

FLAMING CREATURES, LATIFA LAÂBISSI CCN de Rennes et de Bretagne Rennes 18 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

Accompagnée de Walid Ben Selim, poète et chanteur, la chorégraphe Latifa Laâbissi convoque une assemblée de figures flamboyantes, dont les voix ont porté des mélodies qui ont traversé le temps.

Dans ce nouvel opus, la chorégraphe et danseuse Latifa Laâbissi se laisse traverser par une multitude de voix et de ritournelles de tous horizons.

Accompagnée de Walid Ben Selim, poète et chanteur, elle convoque une assemblée de figures flamboyantes, dont les voix ont porté des mélodies qui ont traversé le temps. Ces ritournelles sont à la fois des objets communs – gemmes des cultures populaires constamment en circulation – et des marqueurs intimes, héritage immatériel inscrit dans nos mémoires et histoires personnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-21T19:00:00.000+01:00

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CCN de Rennes et de Bretagne 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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