Flânerie en pays d’othe, Musée d’Arces en Arts et Traditions, Arces-Dilo

Flânerie en pays d’othe 27 et 28 juin Musée d’Arces en Arts et Traditions Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Decouverte du village d’Arces- Dilo niché au coeur de la forêt d’othe au nord de l’yonne. Petit village de caractère avec son église Saint-Michel du XVIIIe siècle, à voûte toscane et clocher Soufflot . A l’entrée du village se trouve l’étang du grand moulin – Roger LeRoy. En poursuivant la ballade à voir la Croix de Saint Ebbon érigée en 1863. À découvrir le Musée Arces en Arts et Traditions avec sa collection d’outils de la Terre et ses objets du patromaine local.

Samedi 27 juin, à partir de 14h, atelier sculpture avec Claudine Commaret, réalisation sur argile.

Dimanche 28 juin, à partir de 14h, déambulation dans Arces Dilo et visite du musée.

Musée d’Arces en Arts et Traditions 43 Grande rue, Arces Dilo 89320 Arces-Dilo 89320 Arces Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « maatarces@gmail.com »}]

Découverte du patrimoine aux détours d’une randonnée en pays d’othe collection outil

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