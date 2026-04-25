Mini rando avec Rando Pleine Nature Parking de la fontaine Arces-Dilo

Arces-Dilo

Mini rando avec Rando Pleine Nature

Parking de la fontaine 1 Rue des Écoles Arces-Dilo Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Boucle de 7 km avec peu de dénivelé. .

Parking de la fontaine 1 Rue des Écoles Arces-Dilo 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Mini rando avec Rando Pleine Nature

L’événement Mini rando avec Rando Pleine Nature Arces-Dilo a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Sens et Sénonais