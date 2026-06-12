Barre-des-Cévennes

FLÂNERIE VILLAGEOISE DE BARRE-DES-CÉVENNES

Parking de l’Orme Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Retrouvez Sandie Blanc, guide, au village de Barre-des-Cévennes. Perché sur les hauteurs des Cévennes entre calcaire, schiste et granite, Barre-des-Cévennes a su garder le charme de l’authenticité autant par son architecture que par ses habitants.

Retrouvez Sandie Blanc, guide, au village de Barre-des-Cévennes.

Perché sur les hauteurs des Cévennes entre calcaire, schiste et granite, Barre-des-Cévennes a su garder le charme de l’authenticité autant par son architecture que par ses habitants.

Vous vous laisserez séduire par l’histoire de ce village, mais aussi par la vue exceptionnelle sur les différents massifs du Parc national des Cévennes. .

Parking de l’Orme Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

Meet guide Sandie Blanc in the village of Barre-des-Cévennes. Perched high in the Cévennes between limestone, schist and granite, Barre-des-Cévennes has retained its authentic charm in both architecture and people.

L’événement FLÂNERIE VILLAGEOISE DE BARRE-DES-CÉVENNES Barre-des-Cévennes a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes