Informations pratiques

Laruns

Flâneries de Laruns

Halle de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Stands de produits locaux et créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Production locale, créations artisanales, produits de bien-être, repas à emporter…

Concert Las Luadas .

Halle de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine capossau@gmail.com

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English : Flâneries de Laruns

L’événement Flâneries de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées