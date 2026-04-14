Flash marathon Photo, Fabrique pola, Bordeaux

Flash marathon Photo Samedi 25 avril, 14h00 Fabrique pola Gironde

Nombre d’inscriptions limitées à 150.

plein tarif : 10 € ; tarif réduit* : 7 € ; carte jeune** : 5 € *sur présentation d’un justificatif RSA, ARE, AAH, demandeur d’emploi, étudiant, ** carte jeune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Lancement des thèmes le samedi 18 avril, puis rendez-vous pour l’exposition collaborative le 25 avril dans la Grande halle de la Fabrique Pola. Ouvert à tous.te.s.

– top départ samedi 18 avril à 18h, lancement des 7 thèmes sur les réseaux sociaux / site internet / mail. Inscription 5 à 10€ = une participation en solo ou en équipe. Ouvert à tous.te.s.

Tous les appareils et tous les procédés sont acceptés : smartphones, reflex, argentique et numérique, photo-collages… Une seule image par thème et 150 participants maximum.

– samedi 25 avril de 14h à 17h, vous apporter 7 tirages photo (format 15x21cm vertical ou horizontal max) à la fabrique Pola pour l’accrochage collaboratif, la remise des prix & vous profitez de la belle ambiance musicale. Petite restauration, buvette, entrée libre et gratuite.

Programme du samedi 25 avril

14h – 17h : vous accrochez vos photos tirées en format 15 x 21cm maximum aux murs de la Grande halle de la fabrique Pola pour une grande exposition collective ouverte à tous.

17h – 20h : vous partez à la découverte des 150 séries présentées, vous trouvez votre série préférée et vous votez pour le prix du public.

18h – 20h : un jury de professionnel de la photographie et des arts visuels délibère, pour la série gagnante et les 3 lauréats par thème. Cela fait 22 possibilités de gagner.

Pendant ce temps, vous pouvez visiter les expositions de Jacques Bernard et d’Alain Béguerie, proposées par le Labophoto à la Fabrique Pola dans le cadre du Mois de la photo à Bordeaux.

20h : remise des prix du public et du jury au 22 lauréats.

20h30 fiesta : on finit la soirée en beauté avec petite restauration maison, buvette, concert surprise et Dj.

Retour sur l’édition 2025 © photos Maurice Lafaye et David Peetreman et vidéo © Mance Mousson

Lieu accessible P.M.R.

Plus d’infos & inscriptions : contact@lelabophoto.com / 0646854812 / http://lelabophoto.com

Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/flash-marathon-2026/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/678012-f-flash-marathon-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646854812 »}] [{« link »: « https://lelabophoto.com/projets/flash-marathon-photo-2025/ »}, {« data »: {« author »: « lelabophoto », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudcf8 La premiu00e8re u00e9dition du flash marathon photo du labophoto su2019est tenue le samedi 12 avril 2025. Elle a ru00e9uni 150 participant.es (la jauge maximum pour cette u00e9dition) et plus de 400 lors de lu2019exposition collective des photos et de la remise des prix.nnConcours photo annuel u00e0 la forme plurielle et hybride, le Flash Marathon Photo s’inscrit dans la continuitu00e9 du Marathon Photo entiu00e8rement argentique organisu00e9 pendant vingt ans (2003-2023) par l’association. Dans lu2019u00e9dition traditionnelle, les participantu2e31es avaient 24h pour ru00e9aliser 12 photos sur une pellicule, u00e0 partir de 12 thu00e8mes donnu00e9s. Lu2019aventure a u00e9voluu00e9 cette annu00e9e pour su2019ouvrir u00e0 tous les formats : argentique, numu00e9rique, cyanotype, stu00e9nopu00e9, polarou00efds, collages, I.A…nnA lu2019occasion du mois de la photo organisu00e9 par la mairie de Bordeaux en avril 2025, nous avons organisu00e9 une u00e9dition ou00f9 les participantu2e31es avaient 7 jours pour ru00e9aliser 7 photos u00e0 partir de 7 thu00e8mes. Le jour de la restitution, chacunu2e31e a apportu00e9 ses tirages et construit ensemble lu2019exposition collective qui su2019est tenue pendant toute la soiru00e9e dans la Grande Halle de la Fabrique Pola, nouvellement inauguru00e9e.nnLa galerie des lauru00e9atu2e31es est disponible sur notre sitennA l’annu00e9e prochaine pour la prochaine u00e9dition !nn–nVidu00e9o et montage ru00e9alisu00e9s par Mance Mousson u00a9 juin 2025nMiniature par Jeanne Garat u00a9 juin 2025nnlelabophoto.com », « type »: « video », « title »: « 1u00e8re u00e9dition du FLASH MARATHON PHOTO – Mois de la Photo 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/M1BcBDK6lbU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=M1BcBDK6lbU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmPsLgs0t5K2R1bZRtTKS7w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Participez à la joyeuse aventure du Labo photo en 7thèmes/ 7jours/ 7photos! À l’arrivée, exposition collaborative à la Fabrique Pola. MDPBX26 photographie

© Léo Lillini « Convention ordinaire » Flashmarathon 2025