Fleury d’hier à aujourd’hui : regards croisés sur la place de la République, Mairie Fleury-les-Aubrais, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

Fleury d’hier à aujourd’hui : regards croisés sur la place de la République 19 et 20 septembre Mairie Fleury-les-Aubrais Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CJF Audiophoto propose une exposition photographique en plein air sur la place de la République.

Huit reproductions grand format de cartes postales anciennes de Fleury-les-Aubrais sont installées face aux bâtiments et aux perspectives qu’elles représentent. Cette mise en regard permet aux visiteurs de comparer le paysage d’hier à celui d’aujourd’hui, en retrouvant sensiblement le même point de vue que celui des photographes de l’époque.

Cette installation invite à observer les évolutions de la place de la République, de son architecture et de son environnement urbain, tout en portant un nouveau regard sur le patrimoine fleuryssois. Elle s’inscrit dans le lancement du programme du bicentenaire de la photographie porté par le CJF Audiophoto.

Mairie Fleury-les-Aubrais Place de la République 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 06 76 30 31 29 https://www.facebook.com/memoires.fleuryssoises/ L’habitat de Fleury-les-Aubrais, de la mairie à l’école Jules en passant par la rue Pasteur. mairie de Fleury-les-Aubrais – place de la République 45400

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CJF Audiophoto propose une exposition photographique en plein air sur la place de la République.

©Ville de Fleury-les-Aubrais