Fleuves + Duo Hamon-Mérand Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 20:30 –

Gratuit : non 5 à 16 € 5 à 16 €https://portevent.fr/evenements/fleuves/ Tout public

Afin de célébrer la fin de la saison culturelle, Le Nouveau Pavillon vous propose un grand bal au Centre Chorégraphique National de Nantes en compagnie de Fleuves et du duo Hamon-Mérand ! FLEUVES Transe collective Avec trois albums à leur actif, Fleuves est devenu un des porte-étendard des nouvelles musiques bretonnes. Le trio a su intégrer la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique d’ancrage ouverte sur le monde, toujours liée à la danse. Le groupe arrive ainsi à donner un nouveau regard sur cette culture de transe, expérience/performance collective festive et solennelle assez inédite. Distribution : Emilien Robic : clarinette & clarinette basse ; Romain Dubois : fender rhodes et programmations ; Samson Dayou : basse —Première partie : DUO HAMON-MÉRAND Un duo de chant rempli de bonne humeur ! Venez chanter et danser avec Prune et Louise Hamon-Mérand sur des belles chansons issues du répertoire de Haute-Bretagne.

Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes 44000



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