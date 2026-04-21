Saint-Sever-de-Rustan

Floralies

village SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Vous y trouverez plus de 80 exposants horticulteurs, artisans, produits régionaux, vieux métiers et bien d’autres. Comme tous les ans, fleuristes et horticulteurs déploieront leurs bouquets de couleurs et les producteurs régionaux leurs jardins de saveurs.

Animations musicales et stands de dégustation.

Au centre du village et à l’abbaye, et dans la cour du cloître, toute la journée.

Floralies 2026 sur le thème des chapeaux .

village SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 63 93 mairie.st.sever.rustan@orange.fr

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English :

You will find more than 80 exhibitors: horticulturists, craftsmen, regional products, old trades and many others. As every year, florists and horticulturists will display their colourful bouquets and regional producers their gardens of flavours.

Musical entertainment and tasting stands.

In the centre of the village and in the abbey, and in the courtyard of the cloister, all day long.

L’événement Floralies Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65