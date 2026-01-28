Flore Loened “Baie de Morlaix Toute une Histoire”… Rdv devant le Cairn de Barnenez Plouezoc’h

Flore Loened “Baie de Morlaix Toute une Histoire”…

Rdv devant le Cairn de Barnenez Kernelehen Plouezoc’h Finistère

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

La baie de Morlaix dispose d’un paysage remarquable, d’un patrimoine historique important et d’une réserve ornithologique riche, mais aussi de nombreux atouts pour les activités touristiques.

Tout au long de votre balade, partez à la découverte de cet endroit d’exception et de ses nombreux trésors en profitant d’une vue imprenable sur la Baie.

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Tout public

– Durée 1h30

– Français Anglais

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

