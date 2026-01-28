Flore Loened “Suivez le druide” Rdv devant le camping Baie de Térénez Plouezoc’h
Flore Loened “Suivez le druide”
Rdv devant le camping Baie de Térénez D76 Plouezoc’h Finistère
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Partez pour une expérience immersive au cœur de la forêt, à la découverte des arbres sacrés, des plantes magiques et des secrets des druides. Entre contes, rituels et sagesse ancestrale, laissez-vous guider par la magie de la nature une aventure spirituelle unique.
– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo
– Durée 1h30
– Français Anglais
– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.
– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.
Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .
Rdv devant le camping Baie de Térénez D76 Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne
