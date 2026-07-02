FLORENT MARCHET | Fest. Voix De Fête #29, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

FLORENT MARCHET | Fest. Voix De Fête #29 Mercredi 17 mars 2027, 20h00 Autre lieu

De CHF 12.- à CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T21:30:00+01:00

FLORENT MARCHET · POP

Florent Marchet grandit dans un théâtre du Berry, un environnement qui nourrit très tôt son sens de la scène et sa curiosité artistique. Pianiste dès l’enfance, il traverse la musique classique, le jazz et les folk sessions avant de tracer sa propre voie, sensible et singulière, dans la chanson et la pop.

Depuis son premier album Gargilesse, il s’impose comme l’un des auteurs-compositeurs les plus inventifs de la scène française. Créateur d’univers, il signe des projets marquants comme Rio Baril, chronique mordante d’une province imaginaire, ou Frère Animal, fable sociale. Son œuvre mêle mélancolie, humour, sens du récit et une grande maîtrise musicale.

Plus conteur que chanteur, il revendique le désir de donner voix aux figurants du récit collectif. Avec Mobil Home son septième album studio, conçu entre Tunis, Paris et Bruxelles, Florent Marchet affirme une liberté artistique sans cesse décentrée.

Avec ses musiciens, il présentera sur la scène du Point Favre, un disque nomade, lumineux et inquiet à la fois, traversé par l’altérité et la recherche d’une place jamais tout à fait fixe.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/culture-et-spectacles/florent-marchet/07cae036-b290-444a-ba92-85cc08ef5b37/events/393250 »}]

Premier festival de musique francophone au printemps et le plus grand du genre en Suisse : Voix De Fête revient du 16 au 26 mars 2027 ! Près d’une cinquantaine de concerts à travers la ville !

Bachir Tayachi