Florian Lex : Imparfaits, Cité des Congrès, Nantes

Informations pratiques

Florian Lex : Imparfaits Dimanche 11 octobre, 18h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

42 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:30:00+02:00

One man show

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/florian-lex.html »}]

One man show