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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Florian Lex Imparfaits Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

mercredi 4 novembre 2026 · Route Santik Beneat · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Route Santik Beneat
Adresse
Espace Avel Vor
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Florian Lex Imparfaits

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04 2026-11-05

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.
Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Informations pratiques
A partir de 12 ans.
Placement libre, assis.
Réservation conseillée.   .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30 

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English :

L’événement Florian Lex Imparfaits Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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