Florian Lex Imparfaits Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas
mercredi 4 novembre 2026 · Route Santik Beneat · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Florian Lex Imparfaits
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04 2026-11-05
Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.
Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.
Informations pratiques
A partir de 12 ans.
Placement libre, assis.
Réservation conseillée. .
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
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English :
L’événement Florian Lex Imparfaits Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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