Sortie escalade en falaise parent / enfant Brest
mercredi 5 août 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Sortie escalade en falaise parent / enfant
27 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:15:00
fin : 2026-08-05 17:15:00
Date(s) :
2026-08-05
Passez un moment entre parent et enfant, une sortie extérieure, au frais, dans la forêt de Plougastel.
En plus de vous créer des souvenirs en famille, vous découvrirez l’escalade en extérieur et les sensations uniques d’une ascension sur la roche. Un moniteur qualifié sera présent pour vous apprendre les rudiments du milieu naturel.
Une activité en plein air, parfaite pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, c’est le moment de profiter de l’été !
♀️ Une place par binôme.
90€ / binôme
Rendez-vous à Plougastel. .
27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 9 88 03 78 26
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English :
L’événement Sortie escalade en falaise parent / enfant Brest a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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