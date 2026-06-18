Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest
Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest samedi 25 juillet 2026.
Brest
Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port
chapelle ND de bon port Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Quatuor Landolfi Quatuor à cordes
Animé par une passion commune pour le répertoire classique sur instruments d’époque, l’ensemble explore le quatuor à cordes avec un souci d’authenticité sonore et de liberté d’interprétation. Leurs cordes en boyau, leur phrasé souple et leur écoute créent un dialogue expressif et nuancé, au service des œuvres qu’elles revisitent avec fraîcheur et intensité.
W.A.Mozart (1756-1791) Quatuor n°15 en ré mineur K.421
Felix Mendelssohn (1809-1847) Quatuor op13
Violon Anaïs Perrin & Cécile Garcia
Alto Dahlia Adamopoulos
Violoncelle Annabelle Brey .
chapelle ND de bon port Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43
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English :
L’événement Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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