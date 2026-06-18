Brest

Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port

chapelle ND de bon port Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Quatuor Landolfi Quatuor à cordes

Animé par une passion commune pour le répertoire classique sur instruments d’époque, l’ensemble explore le quatuor à cordes avec un souci d’authenticité sonore et de liberté d’interprétation. Leurs cordes en boyau, leur phrasé souple et leur écoute créent un dialogue expressif et nuancé, au service des œuvres qu’elles revisitent avec fraîcheur et intensité.

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W.A.Mozart (1756-1791) Quatuor n°15 en ré mineur K.421

Felix Mendelssohn (1809-1847) Quatuor op13

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Violon Anaïs Perrin & Cécile Garcia

Alto Dahlia Adamopoulos

Violoncelle Annabelle Brey .

chapelle ND de bon port Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43

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English :

L’événement Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue