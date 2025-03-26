FLORIAN LEX – PALAIS NEPTUNE Toulon

FLORIAN LEX – PALAIS NEPTUNE Toulon jeudi 23 avril 2026.

FLORIAN LEX Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas.Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83