Florilège médiéval Sainte Claire et Saint François d’Assises Monastère de Sainte Claire Paray-le-Monial
Florilège médiéval Sainte Claire et Saint François d’Assises Monastère de Sainte Claire Paray-le-Monial dimanche 16 août 2026.
Paray-le-Monial
Florilège médiéval Sainte Claire et Saint François d’Assises
Monastère de Sainte Claire Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
La geste de Claire et François
Ce spectacle nous immerge dans les profondeurs de la geste franciscaine, en nous révélant les dits et les faits les plus marquants du fils de Pierre Bernardone, qui est devenu le plus grand saint de l’Église grâce à sa ferveur et à sa générosité.
Chantre de dame pauvreté, François a su relever l’Église et fonder l’ordre le plus parfait en bonté et en disponibilité. Il a donné l’exemple de l’abnégation et de la joie parfaites, en célébrant les merveilles de la nature.
Reconnaissant en Claire son double féminin, il a su intégrer la voie féminine de la dévotion et l’ordre magnifique des Clarisses a illuminé le siècle, perdurant jusqu’à nos jours dans la constance de sa mansuétude.
Un florilège de légendes nous donne à entendre et contempler ces merveilles médiévales pour animer les pierres vives des édifices religieux romans et autres. Les musiques interprétées par Béatrice Berne nous emportent dans le feu du souvenir, au gré des prodigieux récits que Martine Chifflot-Comazzi et Thierry Lemoine raniment, en incarnant les protagonistes de cette geste mémorable. .
Monastère de Sainte Claire Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
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English : Florilège médiéval Sainte Claire et Saint François d’Assises
L’événement Florilège médiéval Sainte Claire et Saint François d’Assises Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-19 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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