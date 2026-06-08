FLOW CINE SOUS LES ETOILES DOMAINE DE CANDIE Toulouse
FLOW CINE SOUS LES ETOILES DOMAINE DE CANDIE Toulouse samedi 13 juin 2026.
Toulouse
FLOW CINE SOUS LES ETOILES
DOMAINE DE CANDIE 17 Chemin de la Saudrune Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 22:00:00
fin : 2026-06-12 23:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Projection organisée dans la cadre de Ciné sous les étoiles.
Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. S’entendre avec eux s’avère un défi plus grand que de surmonter sa peur de l’eau. Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter à ce monde.
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
DOMAINE DE CANDIE 17 Chemin de la Saudrune Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening organized as part of Ciné sous les étoiles.
L’événement FLOW CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- À LA LETTRE, la correspondance privée sous l’Ancien Régime, Archives municipales de Toulouse, Toulouse 8 juin 2026
- À la lettre, Archives municipales, Toulouse 8 juin 2026
- Reconversion, comment faire ?, ENAC Alumni, Toulouse 9 juin 2026
- Reconversion, comment faire ? ENAC Alumni Toulouse 9 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 9 juin 2026