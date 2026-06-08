FLOW CINE SOUS LES ETOILES DOMAINE DE CANDIE Toulouse

Toulouse

FLOW CINE SOUS LES ETOILES

DOMAINE DE CANDIE 17 Chemin de la Saudrune Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 22:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Projection organisée dans la cadre de Ciné sous les étoiles.

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. S’entendre avec eux s’avère un défi plus grand que de surmonter sa peur de l’eau. Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter à ce monde.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

DOMAINE DE CANDIE 17 Chemin de la Saudrune Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized as part of Ciné sous les étoiles.

L’événement FLOW CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE