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Flow Power, l’intuition créative Jouhet

mardi 4 août 2026 · Jouhet

Flow Power, l’intuition créative Jouhet

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
10 Rue de l'Ancien Charron
Ville
86500 Jouhet
Département
Vienne
Tarif
80 80 80 Tarif de base plein tarif

Jouhet

Flow Power, l’intuition créative

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet Vienne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Stage Intuition créative.
Avec Francine Marie-Theilen et ses 30 années d’expérience, explorez votre intuition créative et découvrez des outils qui vous apporteront plus de joie, de légèreté et de fluidité dans toutes vos activités créatives. Au cours de l’atelier Flow Power , vous serez guidé(e) à travers des voyages méditatifs ludiques et des exercices créatifs favorisant l’expression de soi; vous apprendrez des techniques énergétiques pour redécouvrir le créateur qui sommeille en vous.   .

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 78 54 78 

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English : Flow Power, l’intuition créative

L’événement Flow Power, l’intuition créative Jouhet a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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