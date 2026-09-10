Focus et Conversations, Théâtre Graslin, Nantes
mercredi 23 septembre 2026 · Théâtre Graslin · Nantes
Informations pratiques
Focus et Conversations 23 – 26 septembre Théâtre Graslin Loire-Atlantique
Gratuit, avec ou sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T11:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00
Autour d’Orphée et Eurydice et de la variation AMOUR MORTEL, Angers Nantes Opéra a imaginé plusieurs résonances, en complicité avec le comité ÉCHO. Une manière d’initier l’échange sur le spectacle en préparation, en explorant l’idéalisation des sentiments, les postures préconçues au sein d’un couple et la romantisation de l’amour.
Au cours des journées Focus, deux semaines avant la première, puis des Conversations lors des représentations, on débattra ensemble de ce qu’on appelle les preuves de l’amour. Vous pourrez rencontrer les artistes lors d’une table ronde, d’une introduction à la musique, ou encore d’un bord de plateau. Ces journées seront aussi l’occasion d’assister à des répétitions publiques, d’arpenter le Théâtre Graslin pour découvrir des œuvres plastiques en lien avec l’histoire, ou de prendre part à des lectures sur la pause méridienne, dont l’une sur les dessous sociologiques du mariage. Une conférence performée nous réunira autour de l’impact des émotions sur le corps et, pour le dernier soir, nous partagerons, lors d’un temps convivial, les musiques qui nous rappellent l’histoire d’Orphée et celle d’Eurydice.
Programme complet à retrouver sur angers-nantes-opera.com
Théâtre Graslin Place Graslin Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/focus-et-conversations »}]
Pour commencer la saison, plusieurs rendez-vous gratuits autour de la première variation AMOUR MORTEL, en lien avec « Orphée et Eurydice », premier opéra de la saison. gratuit conférence
© Spassky Fischer
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