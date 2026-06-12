Focus patrimoine D’une rive à l’autre Le Vigeant
Focus patrimoine D’une rive à l’autre Le Vigeant mercredi 15 juillet 2026.
Le Vigeant
Focus patrimoine D’une rive à l’autre
Aux bords de Vienne Le Vigeant Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Un port au Vigeant? Mais que se cache-t-il derrière ce nom de lieu? Découvrez les histoires de la traversée de la Vienne au fil du temps. Suivi de Chants de Marins , ensemble vocal masculin Orphé’um. Dans le cadre du festival Musiqu’à l’eau.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Aux bords de Vienne Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Focus patrimoine D’une rive à l’autre
L’événement Focus patrimoine D’une rive à l’autre Le Vigeant a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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