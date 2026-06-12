Le Vigeant

Focus patrimoine D’une rive à l’autre

Aux bords de Vienne Le Vigeant Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un port au Vigeant? Mais que se cache-t-il derrière ce nom de lieu? Découvrez les histoires de la traversée de la Vienne au fil du temps. Suivi de Chants de Marins , ensemble vocal masculin Orphé’um. Dans le cadre du festival Musiqu’à l’eau.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Aux bords de Vienne Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Focus patrimoine D’une rive à l’autre

L’événement Focus patrimoine D’une rive à l’autre Le Vigeant a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne