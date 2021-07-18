LES NUITS MONSTRES Le Vigeant
dimanche 12 juillet 2026 · Le Vigeant
Informations pratiques
Le Vigeant
LES NUITS MONSTRES
Parc de l’envol Le Vigeant Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12 21:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19
Les Nuits monstres, c’est une programmation gratuite tous publics de moments théâtraux et festifs sur les communes du Vigeant et de l’Isle Jourdain organisés par la compagnie Studio monstre.
Le 12 juillet à 19h30
Spectacle “Les toilettes de l’entreprise”
Comédie surnaturelle de Tristan Choisel par la compagnie Studio monstre.
Durée 1h, entrée libre, Parc de l’ancienne gare de l’Isle Jourdain 86150
Feux d’artifice des communes du Vigeant et de l’Isle jourdain à 22h.
Le 18 juillet à 21h
Spectacle “Un Révizor”
Comédie collective avec la troupe de théâtre amateur des Nuits Monstres.
Durée 1h15, entrée libre, Parc de l’envol du Vigeant 86150
Buvette et food truck à partir de 20h, karaoké à partir de 22h30.
Le 19 juillet à 10h30
Spectacle “Une modeste proposition”
Comédie gourmande suivie d’un temps d’échange avec le public.
Durée 30min, entrée libre, Bar de l’Esprit, .
Parc de l’envol Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine studiomonstre.adm@gmail.com
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English : LES NUITS MONSTRES
L’événement LES NUITS MONSTRES Le Vigeant a été mis à jour le 2026-07-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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