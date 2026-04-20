Focus Ryuichi Sakamoto, Le Cratère, Toulouse

Focus Ryuichi Sakamoto Samedi 2 mai, 15h55 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T15:55:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-02T15:55:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/focus-ryuichi-sakamoto »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Pianiste, mélodiste accompli, compositeur reconnu pour le 7e Art, Ryuichi Sakamoto (1952 – 2023) osa puiser dans des registres variés allant de la musique classique aux sonorités plus contemporaines…