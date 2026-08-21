Focus sur l’archéologie sous-marine, Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy, Saint-Éloy-les-Mines

Informations pratiques

Focus sur l’archéologie sous-marine Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le labo des grands : plongez au plus près des épaves du débarquement grâce aux casques de réalité virtuelle (dès 10 ans) et apprenez en plus sur l’archéologie sous-marine grâce aux collections du musée numérique sur grand écran (dès 6 ans).

L’atelier des petits (dès 3 ans) : fabrique ton sous-marin d’exploration !

Tout public – en accès libre de 14h à 17h

Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy 97 rue Jean Jaurès 63700 Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines 63700 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 15 79 00 19 https://www.paysdesainteloy.fr/sortir-se-divertir/musee-numerique-micro-folie La Micro-Folie est un lieu culturel s’articulant autour d’un musée numérique, d’une salle d’exposition et d’un espace de réalité virtuelle. Elle propose régulièrement des animations culturelles (ateliers, jeux, projections, conférences, etc.). Parking – Accessible PMR

Le labo des grands : plongez au plus près des épaves du débarquement grâce aux casques de réalité virtuelle (dès 10 ans) et apprenez en plus sur l’archéologie sous-marine grâce aux collections du sur…

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