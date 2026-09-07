Focus sur l’école Louis Gallouédec, École Louis Gallouédec, Saint-Jean-de-Braye

Informations pratiques

Focus sur l’école Louis Gallouédec Samedi 19 septembre, 09h30, 10h15, 11h00, 11h45 École Louis Gallouédec Loiret

Limité à 25 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Présentation des nouvelles écoles maternelles et élémentaires,

Découverte de la nouvelle cour oasis,

Visite commentée de l’ancienne chapelle du début du XIXᵉ siècle,

Exposition sur l’histoire de l’école et de son quartier « Louis Gallouédec, une école, des histoires »,

Exposition des plus belles images des deux années du chantier par le du Photo Club Abraysien.

École Louis Gallouédec 2 rue Louis Gallouédec, 45800 Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 61 92 60 https://www.saintjeandebraye.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-et-portes-ouvertes-de-lecole-louis-gallouedec/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintjeandebraye.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-et-portes-ouvertes-de-lecole-louis-gallouedec/ »}] Emblématique de Saint-Jean de Braye, l’école Louis Gallouédec a connu plusieurs vies : Ancienne maison de maître au début des années 1800, école pour les futurs ecclésiastiques, hôpital militaire lors de la Première Guerre mondiale… Ce n’est qu’en 1928 que les lieux deviennent l’établissement scolaire de la Pomme de Pin. Ce riche passé confère à l’école ses spécificités architecturales et patrimoniales. Le projet de restructuration de 2024 à 2026 s’est inscrit dans cette histoire et a veillé à conserver l’héritage de l’école tout en la mettant aux normes des usages actuels. Édifice d’origine du domaine de la Pomme de Pin, la chapelle de l’école, aujourd’hui désacralisée, abrite de riches décors peints et dorés de style baroque. Utilisée comme bibliothèque municipale jusqu’en 1982, elle constitue aujourd’hui un témoignage remarquable du patrimoine de la commune.

Au programme de ce circuit de 45 minutes :

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