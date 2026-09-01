Informations pratiques

Houlbec-Cocherel

Foire à la puériculture

Salle des Fêtes Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des Fêtes de Houlbec-Cocherel organise sa grande Foire à la puériculture ! Que vous souhaitiez équiper vos enfants à petit prix ou faire du tri dans leurs affaires (vêtements, jouets, matériel de puériculture), cet événement est l’occasion idéale pour dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.

Sur place Buvette disponible tout au long de la journée.

– Date Dimanche 13 septembre

– Horaires De 10h à 17h

– Lieu Salle des Fêtes de Houlbec-Cocherel

– Entrée Gratuite pour le public

Vous souhaitez exposer ?

– Tarif 5 € la table de 1,80 m (table fournie)

– Inscriptions Obligatoires avant le 8 septembre

Renseignements et inscriptions Contactez le Comité des Fêtes par e-mail à comitedesfetes27hc@gmail.com. .

Salle des Fêtes Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 6 02 43 83 29 comitedesfetes27hc@gmail.com

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English : Foire à la puériculture

L’événement Foire à la puériculture Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération