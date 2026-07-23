Informations pratiques

Saint-Léger-aux-Bois

Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois

Rue du Bourg Saint-Léger-aux-Bois Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Accueil des exposants à partir de 6h00 Réservé aux particuliers

De 7h à 18h Place du village

Tarif 3.00€ /les 5 mètres 1er arrivé 1er placé Paiement sur place

Buvette et restauration sur place.

Infos et inscriptions 06 37 81 77 11 (Freddy GUILBERT) cdfstlegerauxbois76340@laposte.net

Brocante à Saint-Léger-aux-Bois proposé par le Comité des fêtes .

Rue du Bourg Saint-Léger-aux-Bois 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 81 77 11 cdfstlegerauxbois76340@laposte.net

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English : Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois

L’événement Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Aumale Blangy