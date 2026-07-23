Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois Saint-Léger-aux-Bois
samedi 1 août 2026 · Saint-Léger-aux-Bois
Informations pratiques
Saint-Léger-aux-Bois
Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois
Rue du Bourg Saint-Léger-aux-Bois Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Accueil des exposants à partir de 6h00 Réservé aux particuliers
De 7h à 18h Place du village
Tarif 3.00€ /les 5 mètres 1er arrivé 1er placé Paiement sur place
Buvette et restauration sur place.
Infos et inscriptions 06 37 81 77 11 (Freddy GUILBERT) cdfstlegerauxbois76340@laposte.net
Brocante à Saint-Léger-aux-Bois proposé par le Comité des fêtes .
Rue du Bourg Saint-Léger-aux-Bois 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 81 77 11 cdfstlegerauxbois76340@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois
L’événement Foire à tout de Saint-Léger-aux-Bois Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Aumale Blangy
À voir aussi à Saint-Léger-aux-Bois (Seine-Maritime)
- apéro concert Saint-Léger-aux-Bois 15 août 2026
- A la découverte des champignons Saint-Léger-aux-Bois 18 octobre 2026