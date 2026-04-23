Foire à tout Ermenouville
Foire à tout Ermenouville dimanche 24 mai 2026.
Ermenouville
Foire à tout
Centre bourg Ermenouville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Foire à tout dans le centre bourg de 8h à 18h.
Restauration sur place, buvette.
Animations dans la journée concert, jeux en bois, loterie…
Exposants: 2.50€/m .
Centre bourg Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 28 36 90 cdfermenouville@orange.fr
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Ermenouville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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