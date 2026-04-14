Visite guidée : promenade et conseils sur l’entretien des rosiers et découverte d’une collection de menthes européennes, Château de Mesnil Geoffroy, Ermenouville

Visite guidée : promenade et conseils sur l’entretien des rosiers et découverte d’une collection de menthes européennes 5 – 7 juin Château de Mesnil Geoffroy Seine-Maritime

Durée 1h, départs des visites à 15h et 16h, 8€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

2300 ROSIERS ANCIENS et MODERNES, la plus importante collection privée de roses en Normandie.

NOUVEAU en 2026: COLLECTION DE MENTHES MONDIALES

Conseils de culture par le chef jardinier

Château de Mesnil Geoffroy 2 chemin de la Dame Blanche, 76740 Ermenouville Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie 06 71 07 22 50 http://www.chateau-mesnil-geoffroy.com Roseraie de collection (2300 rosiers anciens et modernes) élu plus beau Jardin de collection de la Région Normandie.

Complétée d’une collection originale de menthes anciennes. Parking à l’entrée.

2300 ROSIERS ANCIENS et MODERNES, la plus importante collection privée de roses en Normandie.

Kayali©