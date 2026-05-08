FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS Fleury
FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS Fleury vendredi 8 mai 2026.
Fleury
FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS
Fleury Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
La Foire Agricole aux Beaux Vins 5ème édition aux Cabanes de Fleury.
Au programme concours bovin, dégustation vigneronne, marché de producteurs, mini ferme, spectacles, concerts, balades en mer, ateliers pour enfants… et bien d’autres surprises pour petits et grands !
VENDREDI 8 MAI
19h30 23h00 Concert de ZE FUNKY FAMILY
23h00 00h30 DJ Occitanie pour finir la soirée en beauté
SAMEDI 9 MAI
11h30 13h00 Déambulation musicale avec Les MACADAM
12h00 14h00 Magie en close-up
13h00 13h45 Chants pastoraux par Jean-François Arabeyre
13h45 15h45 Concert d’Alex et les Bretelles
16h00 17h30 Démonstration de dressage canin (olfactif et mordant) par la Gendarmerie et une association canine
17h30 18h15 Démonstration de danse en ligne avec l’association Au Fil du Temps
18h15 19h15 Jeux gardians par la Manade Margé
18h00 20h00 Magie en close-up (2e session)
20h00 00h30 Concert + DJ avec JAMCAT
Animations en continu
11h 20h Expo voitures par l’OCAM
11h 20h Châteaux gonflables (Terraland) et jeux en bois écologiques
13h 20h Manège écologique La Cage à Écureuil
11h 19h Promenades en bateau & initiation à la pêche avec Fishing Dreams
11h 19h Balades à poneys avec les Poneys de l’Oustalet
DIMANCHE 10 MAI
11h00 12h30 Déambulation musicale avec Les MACADAM
12h00 13h00 Le grand concours bovin
13h30 14h00 Chants polyphoniques avec En Compagnie de Zoé
14h30 16h30 Concert de Doc Lou & The Roosters
11h 16h30 Activités Châteaux gonflables, jeux en bois, poneys, bateaux et expo voitures
13h 16h30 Manège écologique La Cage à Écureuil
Un week-end festif, gourmand et 100% local.
Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille, dans une ambiance conviviale et pleine de saveurs.
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Fleury 11560 Aude Occitanie
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English :
The Foire Agricole aux Beaux Vins ? 5th edition at the Cabanes de Fleury.
On the program: cattle competition, wine tasting, producers’ market, mini-farm, shows, concerts, sea rides, children’s workshops? and many other surprises for young and old!
FRIDAY MAY 8
7:30pm 11:00pm: Concert by ZE FUNKY FAMILY
11:00 pm 12:30 am: DJ Occitanie to end the evening in style
SATURDAY MAY 9
11:30am 1:00pm: Musical strolling with Les MACADAM
12:00 pm 2:00 pm: Close-up magic
1:00 pm 1:45 pm: Pastoral songs by Jean-François Arabeyre
1:45pm 3:45pm: Concert by Alex et les Bretelles
4:00 pm 5:30 pm: Dog training demonstration (olfactory and biting) by the Gendarmerie and a canine association
5:30 pm 6:15 pm: Line-dancing demonstration by the Au Fil du Temps association
6:15pm 7:15pm: gardian games by the Manade Margé
6:00 pm 8:00 pm: Close-up magic (2nd session)
8:00 pm 12:30 am: Concert + DJ with JAMCAT
Continuous entertainment
11am 8pm: Car show by OCAM
11am 8pm: Bouncy castles (Terraland) and ecological wooden games
1pm 8pm: La Cage à Écureuil ecological merry-go-round
11am 7pm: Boat rides & fishing lessons with Fishing Dreams
11am 7pm: Pony rides with Poneys de l?Oustalet
SUNDAY MAY 10
11h00 12h30 Musical parade with Les MACADAM
12:00 pm 1:00 pm: Cattle show
1:30 pm 2:00 pm: Polyphonic singing with En Compagnie de Zoé
2:30 4:30 pm: Concert by Doc Lou & The Roosters
11 a.m. 4:30 p.m.: Inflatable castles, wooden games, ponies, boats and car show
1 pm 4:30 pm: La Cage à Écureuil ecological merry-go-round
A festive, gourmet and 100% local weekend.
A great opportunity to get together with friends or family, in a convivial atmosphere full of flavors.
L’événement FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS Fleury a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi
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