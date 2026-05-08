Fleury

FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

La Foire Agricole aux Beaux Vins 5ème édition aux Cabanes de Fleury.

Au programme concours bovin, dégustation vigneronne, marché de producteurs, mini ferme, spectacles, concerts, balades en mer, ateliers pour enfants… et bien d’autres surprises pour petits et grands !

VENDREDI 8 MAI

19h30 23h00 Concert de ZE FUNKY FAMILY

23h00 00h30 DJ Occitanie pour finir la soirée en beauté

SAMEDI 9 MAI

11h30 13h00 Déambulation musicale avec Les MACADAM

12h00 14h00 Magie en close-up

13h00 13h45 Chants pastoraux par Jean-François Arabeyre

13h45 15h45 Concert d’Alex et les Bretelles

16h00 17h30 Démonstration de dressage canin (olfactif et mordant) par la Gendarmerie et une association canine

17h30 18h15 Démonstration de danse en ligne avec l’association Au Fil du Temps

18h15 19h15 Jeux gardians par la Manade Margé

18h00 20h00 Magie en close-up (2e session)

20h00 00h30 Concert + DJ avec JAMCAT

Animations en continu

11h 20h Expo voitures par l’OCAM

11h 20h Châteaux gonflables (Terraland) et jeux en bois écologiques

13h 20h Manège écologique La Cage à Écureuil

11h 19h Promenades en bateau & initiation à la pêche avec Fishing Dreams

11h 19h Balades à poneys avec les Poneys de l’Oustalet

DIMANCHE 10 MAI

11h00 12h30 Déambulation musicale avec Les MACADAM

12h00 13h00 Le grand concours bovin

13h30 14h00 Chants polyphoniques avec En Compagnie de Zoé

14h30 16h30 Concert de Doc Lou & The Roosters

11h 16h30 Activités Châteaux gonflables, jeux en bois, poneys, bateaux et expo voitures

13h 16h30 Manège écologique La Cage à Écureuil

Un week-end festif, gourmand et 100% local.

Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille, dans une ambiance conviviale et pleine de saveurs.

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Fleury 11560 Aude Occitanie

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English :

The Foire Agricole aux Beaux Vins ? 5th edition at the Cabanes de Fleury.

On the program: cattle competition, wine tasting, producers’ market, mini-farm, shows, concerts, sea rides, children’s workshops? and many other surprises for young and old!

FRIDAY MAY 8

7:30pm 11:00pm: Concert by ZE FUNKY FAMILY

11:00 pm 12:30 am: DJ Occitanie to end the evening in style

SATURDAY MAY 9

11:30am 1:00pm: Musical strolling with Les MACADAM

12:00 pm 2:00 pm: Close-up magic

1:00 pm 1:45 pm: Pastoral songs by Jean-François Arabeyre

1:45pm 3:45pm: Concert by Alex et les Bretelles

4:00 pm 5:30 pm: Dog training demonstration (olfactory and biting) by the Gendarmerie and a canine association

5:30 pm 6:15 pm: Line-dancing demonstration by the Au Fil du Temps association

6:15pm 7:15pm: gardian games by the Manade Margé

6:00 pm 8:00 pm: Close-up magic (2nd session)

8:00 pm 12:30 am: Concert + DJ with JAMCAT

Continuous entertainment

11am 8pm: Car show by OCAM

11am 8pm: Bouncy castles (Terraland) and ecological wooden games

1pm 8pm: La Cage à Écureuil ecological merry-go-round

11am 7pm: Boat rides & fishing lessons with Fishing Dreams

11am 7pm: Pony rides with Poneys de l?Oustalet

SUNDAY MAY 10

11h00 12h30 Musical parade with Les MACADAM

12:00 pm 1:00 pm: Cattle show

1:30 pm 2:00 pm: Polyphonic singing with En Compagnie de Zoé

2:30 4:30 pm: Concert by Doc Lou & The Roosters

11 a.m. 4:30 p.m.: Inflatable castles, wooden games, ponies, boats and car show

1 pm 4:30 pm: La Cage à Écureuil ecological merry-go-round

A festive, gourmet and 100% local weekend.

A great opportunity to get together with friends or family, in a convivial atmosphere full of flavors.

L’événement FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS Fleury a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi