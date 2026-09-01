AGENDA · Quarré-les-Tombes
Foire agricole Quarré-les-Tombes
samedi 19 septembre 2026 · Quarré-les-Tombes
Informations pratiques
Quarré-les-Tombes
Foire agricole
Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Marché de producteurs, présentation d’animaux (bovins reproducteurs), animations, petite restauration .
Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 22 99 33 foireagricoledequarre@gmail.com
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English : Foire agricole
L’événement Foire agricole Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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