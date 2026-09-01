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AGENDA · Quarré-les-Tombes

Foire agricole Quarré-les-Tombes

samedi 19 septembre 2026 · Quarré-les-Tombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
89630 Quarré-les-Tombes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Quarré-les-Tombes

Foire agricole

Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Marché de producteurs, présentation d’animaux (bovins reproducteurs), animations, petite restauration   .

Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 22 99 33  foireagricoledequarre@gmail.com

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English : Foire agricole

L’événement Foire agricole Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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