Informations pratiques

Quarré-les-Tombes

Foire agricole

Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Marché de producteurs, présentation d’animaux (bovins reproducteurs), animations, petite restauration .

Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 22 99 33 foireagricoledequarre@gmail.com

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English : Foire agricole

L’événement Foire agricole Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay