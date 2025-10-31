Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne

Foire au Jambon de Bayonne

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-23

La 563e édition de la Foire au Jambon de Bayonne se tiendra du jeudi 23 au dimanche 26 avril 2026. Chaque année à l’occasion de cette fête populaire et familiale, des exposants locaux mettent en valeur un savoir-faire traditionnel à travers une agriculture et un élevage soucieux de la qualité de leurs productions et de la préservation de l’environnement. Le concours du meilleur jambon fermier, de la meilleure omelette au jambon, l’intronisation de nouveaux ambassadeurs, sont autant de temps forts à pratiquer en famille. .

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Foire au Jambon de Bayonne

German : Foire au Jambon de Bayonne

Italiano :

Espanol : Foire au Jambon de Bayonne

L’événement Foire au Jambon de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Bayonne