Foire aux chèvres Céré-la-Ronde

Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
2026-10-25
60e Foire aux chèvres. Brocante, marché de producteurs, animations
Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 23 61 accueil@cere-la-ronde.fr
English :
Goat fair. Flea market, farmers’ market, entertainment
