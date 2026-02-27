Céré-la-Ronde

Visite Sur les pas de Louise au Château de Montpoupon

Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Louise, femme de chambre vous fait découvrir le château de Montpoupon et ses secrets. Adaptée aux petits comme aux grands cette visite théâtralisée vous plonge dans le quotidien d’une maison des années 1920.

Louise, femme de chambre vous fait découvrir le château de Montpoupon et ses secrets. Adaptée aux petits comme aux grands cette visite théâtralisée vous plonge dans le quotidien d’une maison des années 1920. .

Château de Montpoupon Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com

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English :

Louise, the housekeeper, takes you on a tour of the Château de Montpoupon and its secrets. Suitable for young and old alike, this dramatized tour plunges you into the day-to-day life of a 1920s house.

L’événement Visite Sur les pas de Louise au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-02-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER