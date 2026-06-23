Céré-la-Ronde

Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon

Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Montpoupon, fête son patrimoine les 19 et 20 septembre et vous propose en plus de la visite libre du château et des visites guidées extérieurs, une plongée dans la vie du domaine de Montpoupon.

Montpoupon, fête son patrimoine les 19 et 20 septembre et vous propose en plus de la visite libre du château et des visites guidées extérieurs, une plongée dans la vie du domaine de Montpoupon.

Visite guidée extérieur à 11h30, 14h, 14h30, 15h,16h et 17h30.

Le Domaine des Champs Gonneau sera également présent pour vous proposer des dégustations de vins de 11h à 17h30.

Découverte de la vie des abeilles, des ruches troncs du parc et dégustation du miel du domaine de 14h à 17h30.

Le dimanche après-midi, de 14h à 17h, le Rallye Plaisance sera présent pour vous faire découvrir la vènerie en présence des chiens, chiots et trompes de chasse.

Plongez dans l’intimité d’un château entièrement meublé à travers une visite libre ; des cuisines à la salle à manger en passant par les appartements pr 5 .

Montpoupon Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com

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English :

Immerse yourself in the intimacy of a fully-furnished château with a self-guided tour of the kitchens, dining room and private apartments. The museum reveals the family?s passion for horses and horsemanship.

L’événement Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-06-23 par ADT 37